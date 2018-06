Addis Abeba (AFP) Äthiopien hat am Sonntag ein neues Parlament und neue Regionalparlamente gewählt. Einen wirklichen politischen Wettbewerb kennt der ostafrikanische Binnenstaat jedoch nicht: Eine Oppositionsbewegung ist praktisch unsichtbar. Der einzige Oppositionspolitiker trat bei der Wahl nicht an. In Frage steht daher nur, mit welcher Höhe die seit 24 Jahren herrschende Partei EPRDF gewinnen wird. Bei der letzten Parlamentswahl 2010 gewann sie 545 der 547 Mandate.

