Houston (SID) - Dank ihres weiterhin überragenden Rekordschützen Stephen Curry stehen die Golden State Warriors in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA unmittelbar vor ihrer ersten Endspiel-Teilnahme seit 40 Jahren. Die Kalifornier liegen im Play-off-Halbfinale gegen die Houston Rockets nach dem 115:80-Auswärtserfolg mit 3:0 Siegen in Führung und haben damit in der Best-of-seven-Serie am Montag wiederum in Houston ihren ersten Matchball.

Curry lieferte beim Erstrunden-Bezwinger von Ex-Meister Dallas Mavericks und Superstar Dirk Nowitzki einmal mehr eine Gala-Vorstellung ab. Der "wertvollste Spieler" (MVP) der regulären Saison imponierte mit insgesamt 40 Punkten. Dabei verbesserte der 27 Jahre alte Point Guard durch sieben Dreier den 15 Jahre alten Rekord für die meisten erfolgreichen Distanzwürfe in den Play-offs von Reggie Miller vorerst um sechs auf vorerst 64.

Angesichts ihrer komfortablen Führung können die Warriors bereits die Planungen für ihre erste Finalteilnahme seit 1975 aufnehmen. Damals gewann das Team aus Oakland seinen dritten und bislang letzten Meister-Titel.

Für die Rockets, bei denen Starspieler James Harden mit 17 Zählern erfolgreichster Werfer war, erscheint die Situation nach der Heimpleite schier aussichtlos. Zwar gelang Houston im Viertelfinale gegen die Los Angeles Clippers nach einem 1:3-Zwischenstand noch die Wende, doch nach einem 0:3-Rückstand hat in der NBA-Geschichte bisher noch keine Mannschaft in einer Best-of-seven-Serie eine erfolgreiche Aufholjagd geschafft.

Den zweiten Finalisten ermitteln die Atlanta Hawks mit ihrem deutschen Nationalspieler Dennis Schröder und die Cleveland Cavaliers um Superstar LeBron James. Die Hawks gerieten vor ihrem ersten Auftritt in Cleveland am Sonntag durch zwei Heimniederlagen mit 0:2 in Rückstand.