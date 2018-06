Berlin (AFP) Lästige Funklöcher soll es in rund drei Jahren in Deutschland nicht mehr geben: Das erwartet Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) von der am Mittwoch startenden Versteigerung von Frequenzen. Der Käufer "muss sich verpflichten, in den Ausbau hochleistungsfähiger Netze zu investieren und bis 2018 Autobahnen, Schienenstrecken und ländliche Regionen mit schnellem mobilen Internet zu versorgen", sagte der Minister der "Bild am Sonntag". Zudem werde der Bund den Erlös aus der Versteigerung für den Breitbandausbau verwenden.

