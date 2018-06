Frankfurt/Main (AFP) Der AfD-Vorsitzende Bernd Lucke steht zunehmend isoliert da. Auch der brandenburgische Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland äußerte Zweifel an Luckes Zukunft in der Partei: "Eine AfD ohne Lucke habe ich mir bisher nicht vorstellen können. Aber jetzt muss ich sie mir vorstellen können", sagte Gauland der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Er äußerte sich nach einem Treffen zwischen Lucke und der brandenburgischen Landesfraktion der AfD am Freitagabend in Potsdam.

