Berlin (AFP) Deutsche TV-Produzenten haben das Überangebot an Krimis im hiesigen Fernsehen kritisiert. "Wir haben zu wenig andere Formate, dadurch verlernen wir, wie man andere Genres schreibt und dreht", bemängelte Produzentin Regina Ziegler in der "Bild am Sonntag". Sie forderte "mehr Mut zur Vielfalt". Auch die Produzenten Oliver Berben und Thomas Teubner nannten die Menge an Krimis im Gespräch mit der Zeitung "uneingeschränkt zu viel".

