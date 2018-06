Paris (dpa) - Der AS Monaco hat sich die Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation gesichert. Der diesjährige Viertelfinalist gewann am letzten Spieltag der französischen Fußball-Meisterschaft 1:0 beim FC Lorient und behauptete damit Platz drei vor Olympique Marseille und dem AS St. Etienne.

Die zweite Halbzeit beim 3:0-Sieg von Marseille gegen den SC Bastia begann mit Verspätung, weil Fans Gegenstände auf den Platz warfen. Der 3:2-Sieg von OGC Nizza beim FC Toulouse wurde von Ausschreitungen vor dem Anpfiff überschattet.

Meister Paris St. Germain beendete die Spielzeit mit einem 3:2-Heimerfolg über Stade Reims und ist ebenso erneut in der Gruppenphase der Champions League dabei wie Olympique Lyon als Zweiter. Der einstige Serienchampion gewann zum Abschluss 1:0 bei Stade Rennes.