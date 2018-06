München (SID) - Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat sich am Rande der Meisterfeier von Fußball-Rekordchampion über die mangelnde Wertschätzung des Titelgewinns durch die Öffentlichkeit beschwert. "Wenn es heißt: Nur ein Titel! Da fehlt mir ein Stück weit der Respekt", sagte Rummenigge beim Empfang durch Oberbürgermeister Dieter Reiter im Münchner Rathaus am Marienplatz. Dort feierten die Bayern am Sonntagnachmittag das "gemischte Double" durch Frauen- und Männer-Mannschaft vor 15.000 Fans.

Rummenigge gab der Mannschaft von Trainer Pep Guardiola, die in DFB-Pokal und Champions League jeweils im Halbfinale gescheitert war, "eine Zwei plus" für die abgelaufene Saison. "Dieser ganz wichtige Titel in der Champions League", sagte er, "da brauchst du auch das nötige Quäntchen Glück." Dies habe der FC Bayern schlicht nicht gehabt.

SPD-Politiker Reiter nannte es "ein großes Vergnügen", die beiden Meister-Teams bei sich begrüßen zu dürfen. Er sei "mit einem sehr roten Herzen ausgestattet", bekannte er. Den erwarteten Eintrag ins Goldene Buch der Stadt verwehrte München seinen Meistern jedoch. Das sei "einfach nicht angezeigt", sagte Reiter angesichts von jeweils "nur" einem Titel.