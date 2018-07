Berlin (dpa) - Das klare Votum der Iren für die Gleichstellung von Ehen homosexueller Paare bestärkt in Deutschland die Befürworter einer solchen Regelung. "Man sollte denken, was die katholischen Iren können, können wir auch", sagte CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn der Zeitung "Die Welt". Grünen-Fraktionsvorsitzchefin Katrin Göring-Eckardt zeigte sich zuversichtlich, dass das Votum der Iren die Gleichstellung in Deutschland beschleunigt. Irland hat gestern als erstes Land überhaupt per Volksentscheid der Homo-Ehe zugestimmt.

