Bagdad (AFP) Die Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) hat im Irak 16 Händler hingerichtet, die Lebensmittel in von der Regierung kontrollierte Gebiete bringen wollten. Dies berichtete am Sonntag der Bürgermeister der von der Regierung kontrollierten Stadt Haditha im Westen des Landes. "Sie wollten vor allem Lebensmittel, unter anderem Gemüse, von Baidschi nach Haditha bringen." Die Leichen der am Samstagabend getöteten Händler seien am Straßenrand entdeckt worden, sagte Bürgermeister Abdelhakim al-Jughaifi.

