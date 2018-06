Tokio (AFP) Aus Hass auf seine verstorbene Frau hat ein Japaner ihre Asche in der Toilette eines Tokioter Supermarkts herunterzuspülen versucht. Der 68-Jährige hatte die Asche im vergangenen Monat unmittelbar nach der Verbrennung der Leiche seiner Frau in die Toilette geschüttet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nachdem aber Asche und Knochenfragmente entdeckt wurden, alarmierte die Supermarkt-Leitung die Polizei. Diese konnte sich zunächst keinen Reim auf den Fund machen - bis sich der Mann stellte, wie die Zeitung "Yomiuri Shimbun" berichtete.

