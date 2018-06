Sanaa (AFP) Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition hat nach Augenzeugenberichten erneut zahlreiche Luftangriffe auf Stellungen der Huthi-Rebellen im Jemen geflogen. Anwohner in verschiedenen Landesteilen berichteten am Samstag, dass Waffenlager und Militärstützpunkte unter der Kontrolle der Rebellen attackiert worden seien. Auch ein Militärflughafen in der westlichen Provinz Hodeida sei zwei Mal bombardiert worden.

