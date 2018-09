Moskau (dpa) - Ein Kommandeur der prorussischen Separatisten in der Ostukraine ist bei einem Anschlag getötet worden. Wie die russische Nachrichtenagentur Tass weiter berichtete, geriet Alexej Mosgowoi, Kommandeur eines Polizeibataillons, in einen Hinterhalt. Sein Auto sei in der Nähe von Alchewsk in die Luft gesprengt worden und dann mit Maschinengewehren beschossen worden. Bei dem Attentat seien auch sechs andere Menschen ums Leben gekommen. Schon vorher habe es mehrere Versuche gegeben, Mosgowoi zu töten, hieß es bei Tass weiter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.