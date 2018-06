Sydney (dpa) - Der australische Sänger Guy Sebastian bekommt in seiner Heimat viel Lob für seinen Auftritt beim Eurovision Song Contest. "Guy Sebastian war es wert, heute Morgen um fünf Uhr aufzustehen", schrieb etwa Zuschauerin Sonia Surija im Kurznachrichtendienst Twitter.

Der in Malaysia geborene Sänger Guy Sebastian hatte mit seinem eingängigen Pop-Song "Tonight Again" als Ehrengast an dem Wettbewerb teilgenommen - eine Premiere für Australien.

"Der fünfte Platz ist nicht schlecht für den ersten Versuch", meinte Richard Cooper aus Sydney. "Guy ist ein phänomenaler Sänger, aber das ist (der Sieger) Måns auch", fügte er hinzu. "Die Show war fantastisch."

Das australische Publikum hatte dem Sieger Schweden zwölf Punkte geschickt, zehn bekam das zweitplatzierte Russland. Wegen der Zeitverschiebung wollte das australische Fernsehen am Sonntagabend (Ortszeit) eine Wiederholung der Show ausstrahlen.