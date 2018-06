Silverstone (SID) - Der Brite Tom Sykes hat die Dominanz seines Landsmanns Jonathan Rea bei der Superbike-WM durchbrochen. Bei den Heimrennen in Silverstone feierte der 29 Jahre alte Kawasaki-Pilot Sykes einen Doppelsieg und verwies WM-Spitzenreiter Rea in beiden Läufen auf den zweiten Platz. In der Gesamtwertung baute Rea seine Führung auf Leon Haslam (Großbritannien/Aprilia), der zweimal Vierter wurde, auf 101 Punkte aus.