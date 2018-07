Warschau (AFP) In Polen hat am Sonntag die Stichwahl für das Präsidentenamt begonnen, das Ergebnis ist Umfragen zufolge völlig offen. Als leichter Favorit gilt der 43-jährige Konservative Andrzej Duda, der überraschend die erste Wahlrunde mit 34,76 Prozent gewonnen hatte. Nun muss er in der Stichwahl gegen den 62-jährigen Amtsinhaber Bronislaw Komorowski antreten, der in der ersten Runde auf 33,77 Prozent gekommen war. Komorowski konnte nach Ansicht von Beobachtern in zwei TV-Duellen punkten, die vor der Stichwahl stattfanden.

