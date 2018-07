Warschau (AFP) Die mit Spannung erwarteten Prognosen zum Ausgang der Präsidentenwahl in Polen dürfen erst mit 90 Minuten Verspätung und damit erst um 22.30 Uhr veröffentlicht werden. Diese Entscheidung verkündete die Wahlkommission am Sonntagabend in Warschau. Sie begründete dies mit einem Zwischenfall in einem Wahllokal im Süden des Landes, wo ein Wähler bei der Stimmabgabe starb. Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt stehen sich der Konservative Andrzej Duda und der liberale Amtsinhaber Bronislaw Komorowski gegenüber.

