Hannover (dpa) - Die Bundespolizei will als Reaktion auf die Misshandlungsvorwürfe in Hannover das Melden von Vergehen in den eigenen Reihen vereinfachen. Präsident Dieter Romann kündigte in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" die Einrichtung einer "Sonderbeschwerdestelle" an. "Außerhalb des Dienstweges" solle ein ihm direkt unterstellter Beamter Meldungen von Mitarbeitern entgegennehmen, denen Verdächtiges auffällt. In Hannover soll ein Bundespolizist auf einer Wache zwei junge Flüchtlinge gedemütigt und geschlagen haben.

