Madrid (AFP) Bei den Kommunalwahlen in Spanien haben ersten Prognosen zufolge die Protestparteien womöglich in Madrid und Barcelona gewonnen. Die auf Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe beruhenden Fernseh-Prognosen zeigten am Sonntagabend starken Zuspruch für die aus der Protestbewegung hervorgegangenen Parteien Podemos und Ciudadanos. Allerdings konnte demnach sowohl in der Hauptstadt als auch in der zweitgrößten Stadt des Landes keine Partei die absolute Mehrheit erringen, weshalb es zu schwierigen Verhandlungen über die künftigen Bürgermeister kommen dürfte.

