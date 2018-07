Madrid (AFP) Bei den Kommunalwahlen hat die Protestbewegung Indignados Teilergebnissen zufolge in der Metropole Barcelona die meisten Stimmen errungen. Die von der linksgerichteten Partei Podemos unterstützte Bewegung errang in Barcelona eine Mehrheit von einem Sitz, wie das spanische Innenministerium am Sonntagabend nach Auszählung von mehr als 90 Prozent der Stimmen mitteilte. Der nationalkonservative Bürgermeister Xavier Trias müsste demnach sein Amt abgeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.