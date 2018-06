Frankfurt/Main (SID) - Branchenführer Borussia Düsseldorf hat mit EM-Rekordchampion Timo Boll an der Spitze zum 27. Mal die deutsche Tischtennis-Meisterschaft gewonnen. Die Rheinländer verteidigten im Bundesliga-Finale in Frankfurt gegen den TTC Fulda-Maberzell durch ein 3:1 ihren Titel erfolgreich.

Bolls Mannschaft holte durch den Sieg in der Neuauflage des Vorjahresendspiels zugleich zum 16. Mal das Double, nachdem der Rekordmeister bereits im Winter das Pokalfinale ebenfalls gegen Fulda für sich entschieden hatte. Dadurch bietet sich Düsseldorf am Freitag (14.20 Uhr) im Finalrückspiel der Champions League beim russischen Top-Klub Fakel Orenburg (Hinspiel: 3:1) die Chance, zum dritten Mal binnen sechs Jahren das begehrte Triple perfekt zu machen.

Einmal mehr war Boll Düsseldorfs Matchwinner. Der Weltranglistensiebte machte nach seinem 3:0-Erfolg gegen den chinesischstämmigen Abwehrer Wang Xi durch ein 3:2 gegen seinen früheren Klubkollegen und langjährigen Doppelpartner Christian Süß den erneuten Titelgewinn des Hauptrunden-Siegers perfekt.

Süß hatte Fulda zuvor bei seiner Abschiedsvorstellung als Profi durch einen nicht nur in der Höhe unverhofften 3:0-Sieg gegen den WM-Fünften Patrick Franziska von einer Überraschung träumen lassen. Doch nach Bolls Ausgleichspunkt stellte der griechische EM-Dritte Panagiotis Gionis durch ein 3:1 im Duell der Defensivstrategen mit Nationalspieler Ruwen Filus die Weichen zum Sieg der Borussen.

Für den Ex-Düsseldorfer Süß bedeutete das Schlusseinzel gegen Boll einen passenden Abschluss seiner Profi-Laufbahn. Im Sog und an der Seite des deutschen Rekordmeisters war der 29-Jährige, der wegen der Folgen von drei Knieoperationen die Platte putzt, zu einem der erfolgreichsten deutschen Spieler aller Zeiten avanciert. Mit Boll gewann der Westfale im Doppel einmal WM-Silber sowie vier EM-Titel und in der Mannschaft einmal Olympia- sowie viermal WM-Silber und wiederum viermal EM-Gold. Eine Wiederholung seines Erfolgs über Boll im Finale der Einzel-DM 2010 in Koblenz war Süß in Frankfurt letztlich aber trotz einer 2:0-Führung nicht mehr vergönnt.