Köln (SID) - Die 2. Fußball-Bundesliga sucht ihren zweiten Aufsteiger. Dabei kann der Tabellenzweite Darmstadt 98 den Durchmarsch ins Oberhaus perfekt machen. Die "Lilien" empfangen den abstiegsgefährdeten FC St. Pauli. Bei einem Sieg wäre der zweite Aufstiegsplatz hinter dem FC Ingolstadt sicher. Einen Punkt dahinter lauern allerdings der Karlsruher SC und der 1. FC Kaiserslautern auf ihre Chance. Der KSC spielt gegen 1860 München, das jeden Zähler im Kampf gegen den Abstieg braucht, die "Roten Teufel" empfangen Ingolstadt. Am Tabellenende droht neben St. Pauli und 1860 vor allem Erzgebirge Aue und dem FSV Frankfurt der Abstieg in die 3. Liga.

Nico Rosberg peilt den Sieg-Hattrick in Monte Carlo an. Der Wiesbadener geht beim Großen Preis von Monaco nach seinem ersten Saisonsieg in Barcelona voller Optimismus in das Duell gegen seinen Mercedes-Teamrivalen und Weltmeister Lewis Hamilton. Die Kreise der Sternfahrer stören will vor allem der viermalige Champion Sebastian Vettel im Ferrari.

Bei den French Open in Paris beginnen die Erstrundenspiele. Beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres gehen insgesamt 16 deutsche Spieler an den Start, zehn Frauen und sechs Männer. Dabei trifft der an Nummer 22 gesetzte Augsburger Philipp Kohlschreiber auf den Japaner Go Soeda. Titelverteidiger sind der neunmalige Turniersieger Rafael Nadal und die Russin Maria Scharapowa. Angeschlagen gehen die beiden deutschen Topspielerinnen ab Montag an den Start. Angelique Kerber musste am Freitag ihr Halbfinale beim Nürnberger Versicherungscup wegen einer Rückenverletzung absagen, Andrea Petkovic hatte dort in Runde eins eine Oberschenkelverletzung erlitten.