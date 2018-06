Berlin (dpa) - EU-Digitalkommissar Günther Oettinger macht sich für eine komplette Abschaffung der Roaming-Gebühren in Europa stark. Auslandsgespräche sollte es nur noch in Nicht-EU-Länder, also zum Beispiel in die USA oder Singapur geben, sagte Oettinger der "Bild am Sonntag". Eigentlich hätten sich Handynutzer schon zum Jahresende auf eine Abschaffung der Extra-Gebühren für Telefonate, Surfen und SMS im EU-Ausland freuen können. Inzwischen gibt es aber unter den EU-Staaten einen Kompromissplan, die Gebühren auf niedrigem Niveau beizubehalten.

