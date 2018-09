New York (AFP) Der US-Mathematiker John Forbes Nash, dessen Leben in "A Beautiful Mind" verfilmt wurde, ist bei einem Autounfall getötet worden. Nash und seine Frau Alicia starben, als ihr Taxi auf der Autobahn im US-Bundesstaat New Jersey verunglückte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nash war 86 Jahre alt.

