Washington (AFP) US-Verteidigungsminister Ashton Carter hat der irakischen Armee nach dem Verlust der Stadt Ramadi an die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) eine mangelnde Kampfmoral vorgeworfen. "Die irakischen Truppen haben offensichtlich keinen Kampfwillen gezeigt", sagte Carter am Sonntag dem US-Sender CNN. "Sie waren dem Gegner zahlenmäßig deutlich überlegen, sie kämpften aber nicht, sondern zogen sich zurück." Der irakischen Armee mangele es an dem Willen, "den IS zu bekämpfen und sich selbst zu verteidigen", kritisierte Carter.

