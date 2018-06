Caracas (AFP) Zwei führende inhaftierte Oppositionelle in Venezuela sind in den Hungerstreik getreten. Leopoldo López veröffentlichte am Samstag (Ortszeit) ein vierminütiges Video auf Youtube, in dem er den Beginn der Protestaktion verkündete. Die Aufnahme wurde heimlich in seiner Gefängniszelle angefertigt. Mit ihm trete der frühere Bürgermeister der Protesthochburg San Cristóbal, Daniel Ceballos, in den Hungerstreik, sagte López.

