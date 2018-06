Warschau (dpa) - Zeit der Entscheidung in Polen: Rund 30 Millionen Wahlberechtigte sollen heute über das künftige polnische Staatsoberhaupt entscheiden. In der Stichwahl treten Präsident Bronislaw Komorowski und sein nationalkonservativer Herausforderer Andrzej Duda gegeneinander an. Duda hatte im ersten Wahlgang vor zwei Wochen überraschend in Führung gelegen, aber nicht die nötige absolute Mehrheit erreicht. Erste Prognosen werden nach der Schließung der Wahllokale um neun Uhr abends erwartet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.