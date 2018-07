Kandahar (AFP) Bei einem Anschlag auf Regierungsgebäude im Süden Afghanistans sind nach Behördenangaben etwa 40 Menschen verletzt worden. Ein Selbstmordattentäter habe sich in Kalat in der Provinz Sabul einen mit rund tausend Kilogramm Sprengstoff beladenen Lastwagen zur Explosion gebracht, sagte der örtliche Polizeichef der Nachrichtenagentur AFP. In dem Gebäudekomplex befinde sich auch der Sitz des Provinzrats. Die Polizei machte die radikalislamischen Taliban für den Anschlag verantwortlich.

