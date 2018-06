Berlin (AFP) In der Debatte um die Homo-Ehe in Deutschland hat die Antidiskriminierungsstelle des Bundes eine fraktionsübergreifende Initiative im Bundestag und eine Abstimmung ohne Fraktionszwang angemahnt. Das Recht auf Heirat für Lesben und Schwule sei ein Menschenrecht und gehöre nicht in die Parteipolitik, erklärte die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle, Christine Lüders, am Montag in Berlin. "Ich bin sicher, die große Mehrheit der Parlamentarier ist für die Homo-Ehe."

