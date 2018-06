Bremen (AFP) In Bremen sind am Pfingstsonntag ein achtjähriger Junge und ein 66 Jahre alter Mann ertrunken. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Junge am Nachmittag in einen See gegangen, offenbar um zu einer Badeplattform zu gelangen. Er trug keine Schwimmhilfen. Später sei er dann leblos im Wasser entdeckt worden. Sofortige Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Der Junge verstarb noch am Unfallort.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.