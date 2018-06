Nürnberg (AFP) Ein Angler in Bayern hat statt des erhofften Karpfens eine Schnappschildkröte gefangen. Wie die Polizei in Nürnberg am Montag mitteilte, gelang dem 62-Jährigen der ungewöhnliche Fang am Sonntag an einem Weiher im Landkreis Ansbach. Der Angler kämpfte fast 40 Minuten mit dem vermeintlichen Riesenfisch. Erst als er den Fang an Land gezogen hatte, stellte sich heraus, dass es sich um eine ausgewachsene Schnappschildkröte mit einer Länge von fast 70 Zentimetern handelte.

