Berlin (AFP) Im Streit um die geplante Klimaabgabe für Kohlekraftwerke hat der stellvertretende CDU-Chef Armin Laschet Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) laut einem Zeitungsbericht einen Verstoß gegen den Koalitionsvertrag vorgeworfen. Die von Gabriel geplante Zusatzabgabe für konventionelle Kraftwerke sei in der Energie-Arbeitsgruppe zur Aushandlung des Koalitionsvertrages "weder beschlossen noch jemals beraten worden", zitiert die "Welt" (Dienstagsausgabe) aus einem Brief des Vorsitzenden der nordrhein-westfälischen CDU an Gabriel.

