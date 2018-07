Naumburg (AFP) Nach dem Brandanschlag auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Tröglitz in Sachsen-Anhalt sind bislang zwei Wohnungen für Asylsuchende gefunden worden. Der Burgenlandkreis habe fünf private Mitangebote erhalten, wovon sich vorerst zwei Unterkünfte als geeignet erwiesen hätten, erklärte Landrat Götz Ulrich (CDU) am Sonntag in Naumburg auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur AFP.

