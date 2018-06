Berlin (AFP) Russland hat dem CDU-Außenpolitiker Karl-Georg Wellmann die Einreise verweigert. "Ich habe kein Verständnis und keine Erklärung für dieses Vorgehen", sagte Wellmann am Montag bei seiner Ankunft in Berlin dem "Berliner Kurier". Seinen Angaben zufolge hatte er eine "hochrangige Einladung" und war in Moskau zu Gesprächen verabredet, "bei denen es um die Zukunft der Ukraine -gerade ausdrücklich unter Einbeziehung der Russen - gehen sollte". Der deutsche Botschafter in Russland habe offiziell Protest im russischen Außenministerium eingelegt.

