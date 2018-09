Turin (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 bekommt im Ringen um Weltmeister Sami Khedira offenbar namhafte Konkurrenz aus Italien. Champions-League-Finalist Juventus Turin buhlt nach Informationen der Gazzetta dello Sport ebenfalls um den Mittelfeldspieler von Real Madrid.

Juves Geschäftsführer Giuseppe Marotta plant noch diese Woche ein Treffen mit den Beratern des deutschen Nationalspielers, dessen Vertrag bei den Königlichen am Ende dieser Saison ausläuft. Die Turiner bieten dem 28-Jährigen angeblich einen Dreijahresvertrag mit vier Millionen Euro pro Saison plus Bonus an.

Am Samstag hatte Khedira in einem Zeitungsinterview verkündet, dass er keine Zukunft mehr bei Real habe. Schalke-Boss Clemens Tönnies will den Ex-Stuttgarter unbedingt als Führungsspieler verpflichten und dafür tief in die Tasche greifen. Khedira hatte fünf Jahre bei Real gespielt und in der vergangenen Saison mit den Madrilenen die Champions League gewonnen.