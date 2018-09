Wattenscheid (SID) - Die A-Junioren des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 haben sich die deutsche Meisterschaft gesichert. Im Endspiel in Wattenscheid setzten sich die Schalker um die Bundesligaprofis Leroy Sané und Felix Platte vor 12.500 Zuschauern mit 3:1 (1:1) gegen Titelverteidiger 1899 Hoffenheim durch.

Überragender Mann am Pfingstmontag war Schalkes Stürmer Felix Schröter, der gegen seinen Ex-Klub zweimal traf (45., 57.). Christian Sivodedov erhöhte in der Schlussphase (73.). Joshua Mees (5.) hatte 1899 zunächst in Führung gebracht.

Für Schalke war es der vierte Meistertitel in dieser Altersklasse nach 1976, 2006 und 2012. Die Kraichgauer hatten im vergangenen Jahr bei ihrer ersten Finalteilnahme gleich den Titel geholt. Rekordsieger bei den A-Junioren ist der VfB Stuttgart mit zehn Erfolgen vor dem Nachwuchs von Borussia Dortmund (5). Schalke rückte auf Rang drei vor.