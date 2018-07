Istanbul (SID) - Auf dem Sofa zum Meistertitel: Durch das 2:2 (0:0) seines direkten Verfolgers Fenerbahce Istanbul bei Basaksehir Istanbul hat sich Stadtrivale Galatasaray Istanbul zum 20. Mal den Titel in der türkischen Fußball-Liga gesichert. Einen Spieltag vor Ende der Saison in der Süper Lig liegt der nunmehr alleinige Rekordmeister Galatasaray (76 Punkte) uneinholbar vor Fenerbahce (71) in Führung.

Der 19-malige Champion Fenerbahce um den ehemaligen Bundesligaprofi Diego geriet am Montag zunächst mit 0:2 in Rückstand. Die Treffer von Diego (81.) und Pierre Webó (88.) kamen zu spät, um den Traum von der erfolgreichen Titelverteidigung am Leben zu halten. In einer hektischen Schlussphase flogen zudem gleich vier Gästespieler mit Rot vom Platz.