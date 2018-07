Stuttgart (SID) - Der VfB Stuttgart hat einen Tag nach dem Abschied von Retter Huub Stevens den erwarteten Nachfolger Alexander Zorniger (47) offiziell bestätigt. Mit dem neuen Trainer will der Fußball-Bundesligist einen Um- und Neuaufbau einleiten und gestalten. Zorniger erhält beim VfB einen Dreijahresvertrag bis 30. Juni 2018. "Er ist mit seiner Spielidee ganz nahe an dem, was wir uns vorstellen", sagte VfB-Sportvorstand Robin Dutt.

Als Co-Trainer wird der frühere St.Pauli-Coach André Trulsen neu zum VfB stoßen und das Trainerteam mit den bisherigen Coaches Christos Papadopoulos, Armin Reutershahn und Andreas Menger ergänzen. Zudem verpflichtet der fünfmalige Meister den erfahrenen Sportpsychologen Philipp Laux von RB Leipzig. Erster Spieler-Neuzugang für die kommende Saison ist Außenverteidiger Philip Heise (23/1. FC Heidenheim). "Wir wollen in der nächsten Saison nicht wieder zittern, sondern den nächsten Step und einen gesicherten Mittelfeldplatz", sagte Dutt.

Im Bereich Scouting und Internationalisierung wird künftig Weltmeister und VfB-Legende Guido Buchwald mitarbeiten, dazu wird auch der frühere 1860-München-Trainer Alexander Schmidt als VfB-Scout tätig sein. Schließlich wird für das Management Joachim Cast geholt und als Teammanager Ex-VfB-Profi Günther Schäfer verpflichtet. Die U19 des VfB wird künftig Sebastian Gunkel betreuen, die U17 Kai Oswald.

Am Samstag hatte der Niederländer Stevens (61) den VfB mit einem 2:1 beim SC Paderborn zum zweiten Mal in Folge vor dem zweiten Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte bewahrt. "Wir sind nochmal von der Schippe gesprungen, aber noch auf der Intensivstation", sagte Dutt, der auf der Pressekonferenz eine schonungslose Analyse vortrug und auf zahlreiche Defizite im Klub hinwies. Deshalb wurden neue Klub-Strukturen geschaffen und zahlreiche neue Leute als Hoffnungsträger verpflichtet.