Kano (AFP) Kämpfer der Extremistengruppe Boko Haram haben im Nordosten Nigerias nach Angaben der Behörden zehn Menschen auf grausame Weise getötet. Wie ein Vertreter der örtlichen Behörden am Montag sagte, drangen die Angreifer in das entlegene Dorf Pambula-Kwamda im Norden des Bundesstaats Adamawa ein, überfielen die Einwohner im Schlaf und attackierten sie mit Macheten. Demnach ereignete sich die Attacke bereits am Freitagmorgen.

