Paris (SID) - Die Bonner Tennisspielerin Annika Beck (21) hat für die größte Überraschung im bisherigen Verlauf der French Open in Paris gesorgt. Beck bezwang in Runde eins von Roland Garros die an Position 14 gesetzte Polin Agnieszka Radwanska 6:2, 3:6, 6:1, es war ihr erster Sieg in dieser Saison auf Sand nach zuletzt fünf Auftaktniederlagen in Folge.

"Ich kann es noch gar nicht glauben, dass mir nach solch einer verkorksten Saison solch ein Sieg gelungen ist", sagte Beck, die sich erst Anfang Mai von ihrem langjährigen Trainer Robert Orlik getrennt hatte. Ihr neuer Coach Mark Derksen eröffne ihr "neue Perspektiven", erklärte die Beck, "in den letzten Monaten war ich zu passiv und habe nur auf die Fehler der Gegnerinnen gewartet".

Das war gegen Radwanska anders: Beck diktierte das Spiel gegen die langjährige Top-10-Spielerin von Beginn an, bis auf eine Schwächephase im zweiten Satz unterliefen der Juniorensiegerin von 2012 gegen die in eine Formkrise geratene Radwanska kaum Fehler. Nach 1:39 Stunden verwandelte Beck ihren dritten Matchball und folgte damit den Fed-Cup-Spielerinnen Angelique Kerber (Kiel/Nr. 11) und Sabine Lisicki (Berlin/Nr. 20) in die zweite Runde.

Dort trifft sie erneut auf eine Polin: Qualifikantin Paula Kania gewann gegen Mona Barthel (Neumünster) 5:7, 6:2, 6:4 und verhinderte damit ein deutsches Duell. "Als Favoritin würde ich mich nach diesem Jahr nicht bezeichnen", sagte Beck: "Ich muss einfach ausblenden, wer auf der anderen Seite steht."

Insgesamt haben sich zehn deutsche Spielerinnen für das Hauptfeld der French Open qualifiziert. Bereits am Sonntag war Tatjana Maria (Bad Saulgau) ausgeschieden. Die deutsche Nummer eins Andrea Petkovic aus Darmstadt spielt am Dienstag ihr Auftaktmatch gegen Shelby Rogers (USA). Die Halbfinalistin des Vorjahres startet durch eine Oberschenkelzerrung angeschlagen ins zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres.