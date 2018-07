Istanbul (AFP) Nach einem kritischen Kommentar über die Lage der Medien in seinem Land hat der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan die US-Zeitung "New York Times" scharf angegriffen. "Als Zeitung sollten Sie Ihren Platz kennen", sagte Erdogan am Montag in einer vom Fernsehen übertragenen Rede in Istanbul an die Adresse des Blatts. Der Leitartikel sei "unhöflich" gewesen und habe der US-Regierung "buchstäblich Anweisungen erteilt".

