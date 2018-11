Straubing (dpa) - Ein betrunkener Autofahrer hat sich am Abend in Straubing in Bayern mit der Polizei eine Verfolgungsjagd geliefert. Der 22-Jährige hatte bei einer Verkehrskontrolle Gas gegeben, wurde daraufhin von mehreren Polizeiwagen verfolgt. Zwei hastig errichtete Straßensperren konnte er noch umfahren, beim dritten Ausweichmanöver landete er im Graben. Doch selbst dort gab er nicht auf und schloss sich in seinem Auto ein, so dass ein Polizist die Scheibe einschlagen musste. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert deutlich über einem Promille. Außerdem räumte der Mann ein, Drogen genommen zu haben.

