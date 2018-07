Washington (AFP) Der Jazztrompeter Marcus Belgrave ist tot. Der Musiker starb am Sonntag im Alter von 78 Jahren nahe seiner Heimatstadt Detroit im US-Bundesstaat Michigan an Herzversagen, wie die "Detroit Free Press" am Montag berichtete. Belgrave zählte zu den einflussreichsten Jazzmusikern seiner Generation und stand unter anderem mit Ray Charles und Dizzy Gillespie auf der Bühne.

