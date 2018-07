Washington (AFP) Bei heftigen Überschwemmungen im US-Bundesstaat Texas ist mindestens ein Mann ums Leben gekommen. Das Opfer sei noch nicht identifiziert, teilte die Verwaltung der Stadt San Marcos am Sonntag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Der Fernsehsender CNN berichtete, in und um San Marcos würden noch drei Menschen vermisst. Um weitere Opfer zu verhindern, wurde in der Stadt eine nächtliche Ausgangssperre verhängt.

