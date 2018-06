Berlin (dpa) - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen beginnt morgen in der indischen Hauptstadt Neu Delhi eine sechstägige Asienreise. In Indien will sie ihren Amtskollegen Manohar Parrikar und am Mittwoch Ministerpräsident Narendra Modi treffen. Deutschland und Indien wollen ihre strategische Partnerschaft und die Zusammenarbeit in der Außen- und Sicherheitspolitik ausbauen. Der Besuch von der Leyens dient der Vorbereitung der dritten deutsch-indischen Regierungskonsultationen, die im Oktober unter Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Modi stattfinden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.