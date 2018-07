Berlin (dpa) - Forscher wollen in Süddeutschland nach Exemplaren der Asiatischen Tigermücke suchen. Im Vorjahr hätten Bürger Hinweise auf ein Vorkommen des Insekts in der Region Freiburg gegeben, sagte die Biologin Doreen Werner der dpa. Sie leitet das Projekt Mückenatlas des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung in Müncheberg und des Friedrich-Löffler-Instituts. Mit Fallen soll gezielt geprüft werden, ob Tigermücken oder deren Eier überwintert haben. Die Stechmücken können Krankheiten wie das Dengue-Fieber übertragen.

