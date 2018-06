Genf – Die Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation haben sich heute nach langen Debatten auf einen globalen Aktionsplan für den Kampf gegen Antibiotika-Resistenzen verständigt. Eine Resolution wurde vom zuständigen Komitee verabschiedet. Jedes Jahr sterben laut WHO rund 700 000 Menschen an den Folgen einer Antibiotika-Resistenz, in Deutschland sind es mindestens 10 000. Der Aktionsplan fordert etwa bessere Hygienemaßnahmen in Krankenhäusern, um dort Infektionen mit resistenten und daher lebensbedrohlichen Keimen zu verhindern.

