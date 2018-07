Hamburg (AFP) Um Kunden an sich zu binden, bietet der Tankstellenbetreiber Shell ab Mittwoch eine Preisgarantie an. Teilnehmer des "ClubSmart"-Prämienprogramms zahlen dann je Liter Benzin oder Diesel höchstens zwei Cent mehr als den Preis an der günstigsten Markentankstelle im Umkreis, wie Shell am Dienstag in Hamburg mitteilte. Die jeweilige Tankstelle ermittle diesen Preis anhand der Daten der Markttransparenzstelle des Bundeskartellamts.

