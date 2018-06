London (SID) - Der FC Arsenal muss im FA-Cup-Finale am Samstag gegen Aston Villa auf Nationalspieler Danny Welbeck verzichten. Wie Trainer Arsene Wenger mitteilte, kann der Stürmer wegen Kniebeschwerden nicht spielen.

Ob der Teamkollege der deutschen Weltmeister Per Mertesacker und Mesut Özil für die beiden danach anstehenden Länderspiele der Engländer gegen Irland und in Slowenien in der EM-Qualifikation fit wird, steht laut Wenger noch in den Sternen.