Gelsenkirchen (dpa) - Roberto Di Matteo ist nicht länger Trainer des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Der 44-Jährige habe sein Amt niedergelegt und den bis zum 30. Juni 2017 laufenden Vertrag aufgelöst, teilte der Verein am Dienstag mit. Über einen möglichen Nachfolger gab es zunächst keine Angaben. Die Trennung sei das Resultat eines Gesprächs zwischen Di Matteo und Sportvorstand Horst Heldt am Pfingstwochenende nach Ende der Bundesliga-Saison. Schalke hatte die Saison nach einem 0:2 beim Hamburger SV am Samstag auf dem sechsten Platz beendet und eine Champions-League-Teilnahme verfehlt.

