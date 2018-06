Berlin (dpa) - Welches medizinische Angebot ist wichtig für mich? Welches ist überflüssig? Viele Menschen in Deutschland sind nach Ansicht der AOK mit diesen Fragen überfordert. Mit "Faktenboxen" im Internet will die Krankenkasse zur Aufklärung beitragen. Impfungen gegen Grippe könnten einem schweren Verlauf der Grippe vorbeugen - entgegen oft vorgebrachter Skepsis. Kein gutes Haar ließ die AOK hingegen an Nahrungsergänzungsmitteln, die in Kombination mit Kalzium zu mehr Magen-Darm-Erkrankungen führen könnten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.